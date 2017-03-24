Во Львове водитель, убегая от патрульных, слетел в кювет

Во Львове нетрезвый водитель, убегая от патрульных, слетел в кювет. Об этом сообщает 032.ua.

"На улице Медовой Пещеры патрульные заметили мужчину, который нарушил правила дорожного движения. На требование патрульных остановиться водитель не отреагировал и наоборот увеличил скорость. Пока инспекторы следили за водителем, он совершил целый ряд нарушений на дороге, а уже на перекрестке водитель не справился с управлением, выехал на бордюр и съехал в кювет. Патрульные подошли к месту водителя в машине, чтобы поговорить, но никого там не обнаружили - водитель пересел на колени пассажиру", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Он захотел перейти проверку на алкоголь в медицинском учреждении, поэтому его доставили в больницу. Однако врач, несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, написал, что водитель трезв.

Также 37-летний мужчина сдал кровь для проведения анализа на наличие алкоголя в крови. Поэтому патрульные составили на него два протокола: по ст.124 КУпАП совершение ДТП и за ст. 122-2 КУпАП - невыполнение водителем требований об остановке и вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Одессе был задержан председатель суда за вождение в нетрезвом состоянии.