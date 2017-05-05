В Одессе возле рынка обнаружили 32 артснаряда времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение об опасной находке поступило в службу спасения «101» 4 мая.

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«Возле рынка «Анжелика», на Тираспольском шоссе, во время строительных работ обнаружены 32 артиллерийских снаряда 37-го калибра и 78 патронов для стрелкового оружия 7,62 и 12,7 мм. Все взрывоопасные предметы - времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Одесской области находки уже изъяла. Сегодня они будут обезврежены в специально отведенном для этого месте.