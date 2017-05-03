В Днепре мужчину, который вышел за сигаретами, похитили вместе с автомобилем

Поздним вечером 2 мая на ж/м Приднепровск в Днепре похитили мужчину вместе с его автомобилем, передает 056.ua.

Как рассказал начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, мужчина вышел в киоск купить сигареты. На него набросились четверо неизвестных с дубинкой, затолкали в его автомобиль и увезли.

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Мужчину полночи возили по городу, избивали, издевались. Ему удалось убежать и вызвать патрульных.

"До утра мы установили преступников и нашли машину. Сейчас проводятся следственные действия. Уже известно, что один из подозреваемых причастен к преступной группировке и ранее привлекался за убийство", - рассказал Богонис.

Как сообщал УНИАН, в марте в Николаевской области двое преступников, угрожая насилием, отобрали у заместителя председателя РГА автомобиль, довезли ее до территории Кировоградской области, где оставили в безлюдной местности за пределами населенных пунктов. Сообщить о преступлении женщина смогла только спустя более суток, когда добралась до дома.