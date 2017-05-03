Самоубийство военного под Харьковом: в 92-й бригаде прокомментировали инцидент (видео)

В Харьковской области продолжается расследование самоубийства бойца 92-й отдельной механизированной бригады, говорится в видеозаписи, опубликованной на странице бригады в Facebook.

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"Следователь отдела полиции по заявлению родителей внес в реестр досудебных расследований материалы по ч.1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"), после чего провели дополнительный вскрытие тела погибшего военнослужащего... Признаков насильственной смерти не обнаружили", - заявил заместитель начальника Харьковского зонального отдела ВСП (военной службы правопорядка) Олег Ясинецкий.

По словам заместителя командира роты молодого пополнения Мирославы Лящук, погибший был замкнутым, со стороны командования и товарищей никаких притеснений и обид не было.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил с собой.