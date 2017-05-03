В ДТП под Киевом погиб священник-депутат

Вблизи села Борщив в Барышевском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков водитель автомобиля Citroën совершал маневр обгона и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Им оказался 29-летний настоятель церкви, депутат местного районного совета, отмечается в сообщении.

В полиции рассказали, что 38-летний пассажир телесных повреждений не получил - после осмотра медиков отбыл по месту жительства.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Харьковской области в результате ДТП погиб мэр города Дергачи Александр Лисицкий.