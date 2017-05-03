В Харькове бросили гранату в окно аптеки

12:57, 03 мая 2017
Происшествия
968 0

Полицейские принимают меры для установления обстоятельств происшествия и квалификации данного факта.

В результате инцидента никто не пострадал / dic.academic.ru

В Харькове в окно аптеки бросили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром на улице Салтовское шоссе.

Злоумышленник повредили окно аптеки, однако никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли детонатор от гранаты РГД-5.

Читайте такжеМассовые беспорядки под Радой в августе 2015-го: суд снова не смог рассмотреть дело по существу

Информацию о событии внесены в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. Полицейские принимают меры для установления обстоятельств происшествия и квалификации данного факта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в аптеку бросили гранату