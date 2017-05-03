В Харькове бросили гранату в окно аптеки
12:57, 03 мая 2017Происшествия
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Полицейские принимают меры для установления обстоятельств происшествия и квалификации данного факта.
В результате инцидента никто не пострадал / dic.academic.ru
В Харькове в окно аптеки бросили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел утром на улице Салтовское шоссе.
Злоумышленник повредили окно аптеки, однако никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли детонатор от гранаты РГД-5.
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Информацию о событии внесены в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. Полицейские принимают меры для установления обстоятельств происшествия и квалификации данного факта.
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