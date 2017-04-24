В школе Дагестана взорвалась граната: один ученик погиб, 11 получили ранения
16:15, 24 апреля 2017Мир
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В школу гранату принес восьмиклассник.
11 учеников получили ранения / РИА Новости
Один ученик погиб и еще одиннадцать получили ранения в результате взрыва гранаты в школе в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщают «РИА Новости».
Сообщается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.
"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.
В дагестанском селе Агвали в школе разорвалась граната, погиб подросток
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