В школе Дагестана взорвалась граната: один ученик погиб, 11 получили ранения

Один ученик погиб и еще одиннадцать получили ранения в результате взрыва гранаты в школе в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщают «РИА Новости».

Сообщается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Читайте такжеСМИ: Предполагаемый заказчик взрыва в метро в Петербурге - выходец из кыргызского села, ставший эмиром в Сирии

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.