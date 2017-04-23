Шестеро пострадавших во время пожара на рынке в Одессе оказались полицейскими

Шестеро пострадавших в результате пожара на рынке «Северный» в Одессе - полицейские. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, когда вечером 22 апреля спасатели локализовали пожар на одном из крупнейших рынков города «Северном», полицейские помогали владельцам павильонов, расположенных неподалеку от эпицентра пожара, спасать имущество.

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«В результате длительного пребывания на задымленной территории шестеро полицейских получили отравление продуктами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, по уточненным данным, огонь уничтожил и повредил 149 торговых павильонов на площади около 700 кв. метров.

По данным пресс-службы, первыми на место происшествия в субботу прибыли экипажи патрульной полиции. Они эвакуировали людей с рынка, обеспечили отвод транспортных средств, которые перекрывали въезд спецтранспорта спасателей, и осуществляли регулирование дорожного движения.

Из-за угрожающего масштаба пожара, кроме патрульных, работников ГСЧС и следственно-оперативной группы Суворовского отдела полиции, по тревоге был поднят весь личный состав Суворовского отдела полиции, который работал на месте происшествия.

Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке.

«Создана группа из числа работников Суворовского ОП, которые обеспечивают общественный порядок на рынке и не допускают проявлений мародерства. Проверяется информация о возможности пожара вследствие возгорания электропроводки в одном из павильонов», - рассказали в пресс-службе. Сумма нанесенных материальных убытков устанавливается. Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке.

Сейчас правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 апреля в Одессе произошел масштабный пожар торговых павильонов на одном из крупнейших в городе рынка «Северный».

Ранее ГСЧС сообщила о шестерых пострадавших, но не уточнила, кто они.