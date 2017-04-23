На Киевщине спецназовцам удалось освободить бизнесмена, которого похитили и держали в подвале (фото)

На Киевщине правоохранители в ходе спецоперации освободили похищенного бизнесмена, за которого злоумышленники требовали выкуп в размере 100 тыс. долл. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов на своей странице в Facebook.

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По его словам, на днях неизвестные в Киеве похитили предпринимателя возле его дома. Злоумышленники требовали от родных потерпевшего 100 тыс. долларов за освобождение заложника. Полицейские сразу начали поиски мужчины и ориентировали на это подразделения.

«Правоохранители выяснили, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района. Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевщины вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовав спецназовцев. В результате обыска квартиры изъяли вещественные доказательства. В порядке ст. 208 УПК задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя. Им оказался 25-летний местный житель», - сообщил Ценового.

По его словам, задержанному будет объявлено о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве. Сейчас полиция устанавливает других лиц, причастных к преступлению.