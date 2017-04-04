В Запорожской области мужчина похитил супругов и держал их на цепи (фото)

На Запорожье в Мелитопольском районе фермер похитил супругов и держал на цепи в заброшенном ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

3 апреля 2017 г. в 16:39 в Мелитопольский отдел полиции поступила информация о том, что местный фермер, 1954 года рождения, поместил в заброшенный ангар супругов и насильно удерживает их.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. В ангаре стражи порядка обнаружили мужчину 1971 г. н., который был прикован цепью к металлической трубе.

"Во время осмотра в помещении ангара обнаружено 82 охотничьи патроны 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку охотничьего пороха", - сообщили в полиции, добавив, что владельца здания доставили в отдел, допросили и задержали по ст. 208 УПК Украины.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемого может ожидать до семи лет лишения свободы.