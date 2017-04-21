Под автомобилем, зарегистрированным на жену мэра Измаила, обнаружили взрывное устройство

В Одесской области неизвестные подложили взрывное устройство под автомобиль супруги мэра Измаила Андрея Абрамченко.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что под днищем автомобиля Toyota, находящемся на СТО, обнаружен неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Читайте такжеПолиция расследует обстоятельства взрыва неизвестного устройства в авто с людьми в Одессе

Полиция оцепила территорию. Из Одессы были направлены соответствующие специалисты.

«Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили наличие взрывного устройства, которое сейчас обезврежено. Автомобиль зарегистрирован на супругу Абрамченко, но ездил на ней якобы мэр», - сказал представитель главка.

На месте работала следственная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.