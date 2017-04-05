В НАПК признали сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременной подачи е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции признает уважительной причиной несвоевременного предоставления декларации ненадлежащее функционирование Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЗК.

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило решение об определении уважительной причины несвоевременного представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно документу, НАПК признает уважительной причиной несвоевременного предоставления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что период ненадлежащего функционирования Реестра будет определяться на основании информации администратора системы - Государственного предприятия “Украинские специальные системы” (УСС).

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«Следовательно, при осуществлении контроля своевременности предоставления деклараций и (или) решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК учтут факт ненадлежащего функционирования реестра», - отметили в НАПК.

Как сообщал УНИАН, вторая волна электронного декларирования закончилась 31 марта. В то же время некоторым субъектам декларирования срок заполнения документов был продлен до 1 мая. Из-за несвоевременного предоставление деклараций предусмотрена административная ответственность.

Единый реестр электронных деклараций на прошлой неделе не работал несколько дней. Чиновники жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации.

В свою очередь председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что усматривает в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП «Украинские специальные системы» признаки должностных преступлений, которые дискредитируют идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования.

Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Госспецсвязи и ГП «УСС» на наличие признаков должностных преступлений.