МИД подтвердило пребывание 9 украинцев на борту затонувшего в Керченском проливе судна

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о пребывании 9 украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала".

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

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"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала". Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна находились 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.