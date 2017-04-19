МИД подтвердило пребывание 9 украинцев на борту затонувшего в Керченском проливе судна
11:45, 19 апреля 2017Происшествия
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Консул сообщил о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала".
В акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" / marinetraffic.com
В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о пребывании 9 украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала".
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.
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"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала". Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна находились 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.
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