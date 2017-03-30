В лобовом столкновении автобуса и пикапа в США погибли 12 человек

В США при столкновении автобуса, в котором ехали прихожане баптистской церкви, с пикапом погибли 12 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на FoxNews.

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ДТП произошло в Техасе, к западу от города Сан-Антонио. Автобус, в котором находились 14 человек, столкнулся на трассе с пикапом, ехавшим ему в лоб.

В результате аварии 12 пассажиров автобуса погибли, еще трое участников ДТП, включая водителя пикапа, были госпитализированы. Трасса, на которой произошло столкновение, на некоторое время была полностью перекрыта.

В автобусе находились прихожане баптистской церкви, возвращавшиеся из трехдневной поездки в загородный лагерь. Большинство из них были людьми пожилого возраста.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале февраля на шоссе возле столицы Гондураса Тегусигальпы столкнулись грузовик и автобус. В результате происшествия погибли 16 человек, 34 пострадали.