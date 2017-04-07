Вайн-баттл: уполномоченный Порошенко по правам ребенка прокомментировал жестокое избиение школьницы в Чернигове (видео)

Событие, которое произошло в центре Чернигова, всколыхнуло страну и поразило своей недетской жестокостью.

Следователи Чернигова продолжили допрос подростков, причастных к избиению 8-классницы Полины. Сейчас есть несколько версий от разных участников события: попытка отобрать телефон у подруги пострадавшей, ссора из-за парня, а также - постоянные оскорбления со стороны потерпевшей.

Читайте такжеВ Чернигове школьницы жестоко избили 15-летнюю девушку (видео)

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, родители тех подростков, которые избивали девочку, всячески пытаются оправдаться, объясняя, что их дети просто не могли терпеть оскорблений от Полины, поэтому и решили ее "проучить".

"По моему мнению, они просто не осознают (или не хотят понимать) того, что произошло и больше беспокоятся о своей репутации! В разговоре они сообщили, что ищут хорошего адвоката, чтобы спасти репутацию ни в чем невинных детей", - говорится в сообщении Кулебы.

Также он пообщался с главным врачом областной больницы, где находится Полина. Он сообщил, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы, но ей уже лучше.

"Девочка рассказала о существовании закрытых диалогов, где компании подростков "забивают стрелки", чтобы свести счеты с определенной жертвой и устроить из этого шоу. Ее мама рассказала мне, что уже несколько дней получает угрозы с требованием забрать заявление из полиции", - заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка.

Кроме того, Кулеба рассказал, что в соцсети стают популярными сообщества "ЗАБИВЫ", ULTRAPIR и т.д. У них "соревнуются" видео, где многочисленная группа подростков в прямом смысле забивает сверстников. Если твой "вайн-батл" набирает наибольшее количество лайков и репостов, – ты победитель.

"Лишь на одно из таких сообществ подписаны 34 черниговские подростка, из которых 5 – друзья "главных героинь" видео! Возможно, участники этой драки и не соревновались за вознаграждение, но подозреваю, что на такую жестокость их могло "вдохновить" соревнование в этих сетях", - подытожил он.

Напомним, в Чернигове полиция расследует избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по ст. 296 ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!