В Полтаве после вчерашних кровавых стычек под горсоветом собралось вече

В Полтаве на 17 часов собралось вече в центре города возле здания горсовета. Протестующие требуют отменить разрешение на застройку арки "Газетного ряда", ввести мораторий на новые МАФы и наказать виновных в столкновениях накануне, говорится в сюжете ТСН.

Возле Полтавского городского совета понемногу сходятся люди. В основном участники вчерашних событий возле арки "Газетного ряда" – общественные активисты, ветераны АТО и жители дома, которым металлическими воротами перекрыли въезд во двор.

Именно то, что застройщик металлом закрыл въезд во двор, и возмутило накануне полтавчан. Все начиналось как мирная акция - около трех сотен людей, в том числе и жители дома протестовали против застройки этой арки. А вот попытка снести дверь переросла в противостояние.

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Из-за вчерашних событий люди хотят отставки городского головы. Горожане считают, что мэр игнорирует мнение общества.

О четырех пострадавших в стычках, а это трое ветеранов АТО и один патрульный, их состояние стабильное. Тяжелым пока остается положение потерпевшего, которому нанесли около десяти ножевых ранений. Но угроза жизни уже миновала.

По факту вчерашних событий полиция открыла пять уголовных производств. Правоохранители также проведут внеплановую проверку деятельности Кременчугской охранной фирмы "Скорпион". Именно его нанял предприниматель охранять замурованную арку. Не исключают и аннулирования ее лицензии. Потому что, по словам полиции, именно со стороны охранников увидели больше провокаций, которые привели к таким последствиям.