В Харькове глава областного управления Гоструда "погорел" на взятке в 100 тысяч (фото)

В Харькове сегодня, 30 марта, правоохранители задержали руководителей Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в области по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, начальник одного из отделов ГУ Гоструда совместно со своим руководителем требовали и получили через посредника 100 тыс. грн неправомерной выгоды от директора одного из ООО Харьковской области.

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По его сведениям, в эту сумму злоумышленники оценили отмену постановления о наложении финансовых санкций за нарушение обществом трудового законодательства Украины на сумму 385 тыс. грн.

Согласно схеме, руководитель общества принес деньги посреднику для передачи их начальнику отдела ГУ Гоструда, а тот, в свою очередь, должен был их передать одному из своих руководителей.

Двое злоумышленников задержаны, продолжаются первоочередные следственные действия. Проводятся обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Решается вопрос о задержании уличенных чиновников и посредника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству.

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