На полигоне вблизи Балаклеи взорвали 2,5 тонны снарядов (видео)

На полигоне вблизи Балаклеи взорвали 2,5 тонны снарядов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Там со вчерашнего утилизируют боеприпасы, которые разлетелись со складов во время пожара. По данным спасателей, неразорвавшихся снарядов нашли около полутора тысяч. "И их количество постоянно увеличивается. Накануне спасатели обнаружили еще более двухсот", - отмечается в сюжете.

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Сколько будет продолжаться разминирование самого арсенала предугадать тяжело, пиротехники уже начали зачищать его территорию.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще около 5 жителей получили ранения.