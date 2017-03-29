СМИ показали, из какого оружия обстреляли польское консульство в Луцке (фото)

Оружие, из которого обстреляли помещение Генерального Консультсва Республика Польша в Луцке, – это ручной противотанковый гранатомет (РПГ).

Об этом свидетельствуют фото последствий обстрела, которое показал местный сайт Волинь24.

На фото – "устройство", которое прилетело в консульство вместе со снарядом. Это – так называемый "хвостовик" снаряда.

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Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв.

В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.