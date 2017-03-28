В Одессе суд арестовал членов возглавляемой адвокатом банды

В Одессе арестованы ранее задержанные члены возглавляемой адвокатом банды, завладевшей 2,5 млн грн и планировавшей другие преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190 Уголовного коденкса Украины (приготовление к разбойному нападению, мошенничество в особо крупных размерах) в отношении группы лиц, задержанной 21 марта.

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В конце прошлой недели прокуратура сообщила о подозрении пяти фигурантам преступления.

«Кроме того, по ходатайству прокуратуры судом арестован без возможности внесения залога руководитель преступной группы - адвокат, а также избраны меры пресечения другим подозреваемым», - отметили в пресс-службе.

Установлено, что в декабре прошлого года адвокат вместе с еще одним участником группы подробно спланировали разбойное нападение на клиентов пунктов обмена иностранных валют в Одессе, и с другими сообщниками готовились к его реализации. Совершить противоправные действия злоумышленникам помешали правоохранительные органы, задержавшие группу.

Во время обысков у членов группы изъято более 2 млн грн средств в национальной и иностранной валютах. Также у адвоката обнаружены видеозаписи, схемы планирования преступлений, а у одного из сообщников - арсенал оружия.

«Также в октябре 2016 года указанные лица разработали и реализовали детальный план мошеннических действий и завладели средствами владельца предприятия в сумме 2,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что сотрудники прокуратуры совместно со следователями полиции и работниками уголовного розыска разоблачили группу лиц во главе с вышеупомянутым адвокатом, в которую также входил бывший чиновник органов милиции.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Одессе при попытке вооруженного разбойного нападения была задержана группа людей. Сообщалось о задержании 6 местных жителей, которые готовились к вооруженному разбойному нападению. Среди злоумышленников оказался действующий адвокат.

У злоумышленников изъяты наркотические вещества, а также оружие: осколочные гранаты, противотанковый гранатомет, обрез, пистолеты, большое количество патронов и пр.