От взрывов в Балаклее повреждены 265 зданий: среди них две школы и два детсада

В городе Балаклея и селах, пострадавших от пожара на территории 65-го арсенала Министерства обороны, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.

Об этом со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную сообщила пресс-служба ОГА.

«Все 265 зданий обследованы, составлены акты. Аварийные работы (закрытие оконных и дверных проемов) выполнены уже на 80%, до конца дня планируем их закончить. Также сегодня строительные компании приступают к восстановительным работам кровель, оконных и дверных проемов. На данный момент составляются соответствующие поадресные графики работ, идет размещение строителей, завоз инструментов, техники и оборудования. Планируется работа 11 строительных компаний Харькова и Харьковской области. Этих сил достаточно», - сказала Светличная.

Также руководитель области сообщила, что, по данным на утро 27 марта, в пунктах эвакуации находилось 270 жителей Балаклейского района. На утреннем заседании регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было принято решение о возвращении людей домой, для этого балаклейцам предоставят транспорт.

«Что касается возобновления работы детсадов, то все непострадавшие детские дошкольные учреждения уже работают. Один из пострадавших детских садов планируют восстановить в течение 2-3 дней, второй (в поселке Нефтяников) требует капитального ремонта, детей из этого садика временно направят в ближайшее дошкольное учреждение района», - сообщила Светличная.

Она также отметила, что за время ликвидации ЧС в Балаклейский район поступило более 120 тонн гуманитарной помощи, в том числе свыше 50 тонн продуктов питания, медикаментов и средств гигиены и свыше 70 тонн стройматериалов.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 27 марта очищено от взрывоопасных предметов территорию города Балаклея и девять близлежащих населенных пунктов.