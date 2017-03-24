В Одессе обрушилась часть жилого дома

В Суворовском районе Одессы сегодня поздно вечером произошло частичное обрушение конструкций трехэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, поступила информация об обрушении дома по улице Атамана Чепиги, 6.

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Сейчас на месте работают сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области. Идет аварийно-спасательная операция.

О наличии пострадавших и жертв пока не сообщается.