В районе Балаклеи привлечена специализированная бронетехника для локализации распространения пожара - Матиос
Детонация боеприпасов несколько уменьшилась.
Для локализации распространения пожара и взрывов на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области привлечена специализированная бронетехника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во Львове сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
«Имеем немножко лучшую тенденцию, согласно докладу руководителя совместной следственно-оперативной группы СБУ и военной прокуратуры, о некотором уменьшении детонации боеприпасов», - сказал он.
«Привлечена специализированная бронетехника для локализации дальнейшего распространения, и есть первые результаты», - добавил Матиос.
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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Жертв среди военнослужащих и гражданского населения не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которая была госпитализирована.
Накануне премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и отметил, что пожар продлится до 7 суток.
Ближе к вечеру 23 марта в Минобороны сообщили, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов уменьшилась, и уже можно начинать готовиться к локализации пожара.
Сегодня в пресс-службе Минобороны сообщили, что интенсивность взрывов на территории военного арсенала в Балаклее значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складам территории.