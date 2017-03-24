Интенсивность взрывов в Балаклее значительно уменьшилась: началось разминирование

По состоянию на 8 часов 24 марта интенсивность взрывов на месте чрезвычайного происшествия в Балаклее значительно уменьшилась.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, сегодня утром была проведена авиационная разведка местности для выявления очагов пожара. Также проведена инженерная разведка.

«На место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

Эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и добавил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.