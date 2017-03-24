Геращенко рассказал о состоянии раненого охранника Вороненкова (видео)

Раненый охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прооперирован, он находится в тяжелом, но контролируемом состоянии.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" рассказал народный депутат Украины Антон Геращенко.

По словам депутата, охранника пока допросить не могут. "Есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев, записи видеокамер и показания охранника будут тогда, когда ему будет удобно их давать в связи с состоянием здоровья", - сказал Геращенко.

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Отвечая на вопрос, почему охранник был в бронежилете, а Вороненков – нет, Геращенко упомянул о своем покушении.

"Денис Вороненков понимал, что это может с ним произойти, носить бронежилет, наверное, не очень комфортно. Я тоже, когда меня предупредили о покушении, не носил бронежилета, понимая, что если судьба так распорядится, то будет, как будет", - рассказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил Вороненкова, было при себе служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. Сейчас известно, что личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины. Убийца скончался на операционном столе.