Геращенко рассказал о состоянии раненого охранника Вороненкова (видео)

08:08, 24 марта 2017
Происшествия
5259 0

Охранника экс-депутата пока не могут допросить.

Охранник Вороненкова в тяжелом состоянии / @SimonOstrovsky

Раненый охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прооперирован, он находится в тяжелом, но контролируемом состоянии.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" рассказал народный депутат Украины Антон Геращенко.

По словам депутата, охранника пока допросить не могут. "Есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев, записи видеокамер и показания охранника будут тогда, когда ему будет удобно их давать в связи с состоянием здоровья", - сказал Геращенко.

Читайте такжеЗа расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева

Отвечая на вопрос, почему охранник был в бронежилете, а Вороненков – нет, Геращенко упомянул о своем покушении.

"Денис Вороненков понимал, что это может с ним произойти, носить бронежилет, наверное, не очень комфортно. Я тоже, когда меня предупредили о покушении, не носил бронежилета, понимая, что если судьба так распорядится, то будет, как будет", - рассказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил Вороненкова, было при себе служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. Сейчас известно, что личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины. Убийца скончался на операционном столе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве
Теги: #убийство#охранник#Вороненков