На Львовщине автомобиль самовольно задавил хозяйку

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Львовской области, в Жидачевское отделение полиции 3 июля поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что во время оказания медицинской помощи в больнице скончалась 45-летняя львовянка, которая каретой скорой помощи была доставлена с множественными травмами грудной клетки.

Правоохранители установили, что 3 июля около 6:00 на берегу озера между селами Ивановцы и Заречье Жидачевского района припаркованный на возвышении (холме) автомобиль Ford Courier самовольно скатился и наехал на женщину.

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Травмированную жительницу Львова доставили в больницу, однако полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Иномарка принадлежала пострадавшей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего).