У убийцы Вороненкова нашли документы гражданина Украины, но ГПУ сомневается в их подлинности

У киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, сейчас правоохранители проверяют его подлинность. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил во время срочного брифинга.

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"Его личность проходит проверку, как и его документы. Документы были при нем... По документам – да (гражданин Украины – ред.). Сейчас устанавливаем, настоящие ли эти документы", – заявил Луценко.

В то же время генеральный прокурор заявил, что удивлен тем, что киллер взял с собой документы на преступление, а потому не исключил провокации. При этом он отказался назвать, какое именно это было удостоверение.

"Я редко встречал киллера, который с собой брал бы служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой "визитки Яроша", - отметил Луценко.

"Я предостерегаю вас, что будут вбросы, чтобы увести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий. Я не сомневаюсь, что будет использовано вероятны "визитки Яроша" якобы на месте событий, будет рассказано, каким ужасным экономическим преступником был убит..." – добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. По данным генпрокурора Юрия Луценко, киллер находится на грани смерти из-за сквозного выстрела в голову.