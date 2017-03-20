В оккупированном Крыму на пунктах пропуска задержаны двое украинцев – СМИ

Об этом сообщает российское издание «РИА Новости» со ссылкой на сегодняшнее сообщение пресс-службы ФСБ РФ.

В ФСБ утверждают, что задержанные объявлены в федеральный розыск за совершение преступлений по уголовным статьям.

Так, по данным ФСБ, задержанный гражданин Украины 1991 г.р. подозревается в хищении золотой цепочки, которую он сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия и позднее выехал из Крыма в Украину. Подозреваемому грозит уголовное преследование в соответствии с частью 1 ст. 161 УК РФ, максимальная мера наказания за указанное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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На выезде из Крыма в пункте пропуска Армянск была задержана гражданка Украины, которая, по утверждению ФСБ, предоставила в органы ФМС ложные сведения и фиктивные документы для приобретения российского гражданства. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств".

Оба задержанных переданы правоохранителям, им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 13 марта, сотрудники ФСБ РФ задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы «Crimean Human Rights Group» Ольгу Скрипник и Владимира Чекригина.

Позднее правозащитников отпустили.