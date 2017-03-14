Оккупанты отпустили задержанных на админгранце с Крымом правозащитников

01:05, 14 марта 2017
Общество
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Задержанных ФСБ России на админгранице с аннексированным Крымом представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекригина отпустили.

Правозащитников уже отпустили / inforesist.org

Об этом говорится в сообщении Crimean Human Rights Group в Facebook.

«Украинские правозащитники, которых ранее задержали сотрудники ФСБ на границе с Крымом, находятся на территории украинского пункта пропуска», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, 13 марта, сотрудники ФСБ РФ задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы.

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«ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекригина», - сообщила она.

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Теги: #правозащитники#Крым#оккупанты