Оккупанты отпустили задержанных на админгранце с Крымом правозащитников
Задержанных ФСБ России на админгранице с аннексированным Крымом представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекригина отпустили.
Об этом говорится в сообщении Crimean Human Rights Group в Facebook.
«Украинские правозащитники, которых ранее задержали сотрудники ФСБ на границе с Крымом, находятся на территории украинского пункта пропуска», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным главы Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, 13 марта, сотрудники ФСБ РФ задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы.
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«ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекригина», - сообщила она.