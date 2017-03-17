В Киеве возле Ботанического сада в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавшие

Инцидент произошел в районе Ботанического сада около 4:20. Пожар возник в результате аварии, передает 112.ua.

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Автомобиль, обгоняя мусоровоз, врезался в отбойник, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Автомобиль сгорел полностью. На месте ДТП работали эвакуатор и полиция.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Сумах нетрезвый чиновник горсовета на автомобиле снес бетонный столб электроопоры.