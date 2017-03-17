В Киеве возле Ботанического сада в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавшие
08:47, 17 марта 2017Происшествия
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Водитель неудачно обогнал мусоровоз, в результате лишившись автомобиля.
Автомобиль полностью сгорел / Фото 112.ua
Инцидент произошел в районе Ботанического сада около 4:20. Пожар возник в результате аварии, передает 112.ua.
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Автомобиль, обгоняя мусоровоз, врезался в отбойник, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Автомобиль сгорел полностью. На месте ДТП работали эвакуатор и полиция.
Как сообщал УНИАН, 16 марта в Сумах нетрезвый чиновник горсовета на автомобиле снес бетонный столб электроопоры.
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