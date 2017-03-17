В Сумах нетрезвый чиновник горсовета на автомобиле снес бетонный столб электроопоры.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской патрульной полиции, ДТП произошло 15 марта около 22:00 на пересечении улиц Ильинская и Садовая в центре города.

Согласно сообщению, 61-летний мужчина не справился с управлением Toyota Camry, и, выехав за пределы проезжей части, въехал в столб. Последний упал поперек дороги, перегородив движение транспорта.

Патрульные направили водителя на обследование в больницу. Выяснилось, что допустимый уровень алкоголя в его крови был превышен в 12 раз и составил 2,36 промилле. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения.

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Виновником ДТП оказался чиновник Сумского горсовета Василий Щербак, который возглавляет управление имущества коммунальной собственности.

На нарушителя полицейские выписали три админпротокола по ст. 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст. 124 (совершение ДТП) КУоАп.

У водителя сработала подушка безопасности, благодаря чему водитель избежал значительных травм. Машина получила повреждения.

В течение ночи ремонтники восстановили троллейбусную линию.