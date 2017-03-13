В сети появилось видео разгона редута блокадчиков возле Кривого Торца

Соответствующие видео опубликовано на канале YouTube «Long Live Ukraine!!!»

На роликах можно увидеть действия силовиков на месте блокады возле Кривого Торца.

Как сообщал УНИАН, 13 марта участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце.

Читайте такжеАваков: все задержанные в Кривом Торце живы и здоровы

Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаким штурмам. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.

Позже в полиции сообщили, что силовики задержали и доставили для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.