Участники акции на Владимирской требуют аннулировать лицензию "Сбербанка" - нардеп

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил народный депутат из парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Петренко.

По его словам, «глобальная цель этой акции – обеспечение экономической безопасности Украины.

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«В данном случае мы акцентируем на флагмане экономической оккупации Украины – «Сбербанке России». Мы требуем ликвидировать лицензию этого банка, потому что он на 100% принадлежит России... Именно РФ на 100% является владельцем и получателем прибыли от деятельности так называемой дочки «Сбербанка». Разумеется, все доходы и налоги идут в бюджет РФ. А кто финансирует террористов и из какого бюджета, мы все понимаем это», - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на вул. Владимирской активисты «Азова» замуровали отделения «Сбербанка России».

Справка УНИАН. В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявили, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.