В Донецкой области погиб 12-летний мальчик: в его руках взорвалась граната

В Угледаре Донецкой области 12-летний мальчик погиб от взрыва – предположительно, в его руках взорвалась граната.

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Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области, предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет.

Взрыв произошел около 13.50 на ул. 30 лет Победы. Срочно прибывшие на место полицейские увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.

Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.

На месте работают следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.