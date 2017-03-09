На Харьковщине мужчине светит 8 лет за хранение конопли "для кроликов"

14:51, 09 марта 2017
Происшествия
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Прокуратура города Изюм Харьковской области передала в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, хранившего дома около 25 кг каннабиса.

vokrugsveta

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

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"Установлено, что 52-летний житель района хранил дома почти 25 килограммов особо опасного наркотического средства - каннабиса. Злоумышленник объяснил правоохранителям, что якобы заготавливал коноплю для того, чтобы кормить ею кроликов", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируется ч.3 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств) УК Украины.

Максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы.

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Теги: #Харьковщина#конопля#кролики