На Харьковщине мужчине светит 8 лет за хранение конопли "для кроликов"
14:51, 09 марта 2017Происшествия
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Прокуратура города Изюм Харьковской области передала в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, хранившего дома около 25 кг каннабиса.
На Харьковщине мужчина хранил 25 кг конопли «для кроликов» / vokrugsveta
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
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"Установлено, что 52-летний житель района хранил дома почти 25 килограммов особо опасного наркотического средства - каннабиса. Злоумышленник объяснил правоохранителям, что якобы заготавливал коноплю для того, чтобы кормить ею кроликов", - говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируется ч.3 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств) УК Украины.
Максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы.
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