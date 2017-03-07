"Закончить игру": в Харькове патрульные спасли подростка от суицида

Об этом сообщает полиция области. Школьнице была оказана медицинская помощь, о происшествии сообщено матери, которая унесла девушку домой.

Правоохранители установили, что в последнее время 13-летняя девушка находилась в депрессивном состоянии. В социальной сети на своей странице она разместила стихотворение суицидального характера. После чего несовершеннолетняя получила сообщение от неизвестного пользователя с предложением начать игру. Выполнил первое условие, школьница решила снова войти в соцсеть. Однако данный аккаунт уже был заблокирован.

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После просмотра фильма суицидального характера, девушка ушла из дома с намерением покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что с женщиной и девочкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ребенку оказана психологическая помощь.

Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Как сообщалось, ранее в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством.