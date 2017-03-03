СБУ задержала в Днепре активного участника боевых действий на Донбассе против ВСУ (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, 50-летний житель областного центра по прозвищу «Джонни» в 2014 году уехал в Горловку, где принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе подразделения террористов «Лавина». Впоследствии боевик вернулся в Днепр.

Выполняя задание террористов, он собирал информацию о составе и вооружении украинских подразделений и их передвижение в район АТО. Собранные сведения злоумышленник передавал своему бывшему командиру по прозвищу «Кэп», используя меры конспирации.

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Во время обысков по месту жительства боевика правоохранители изъяли две гранты Ф-1, одну гранату РГД-5, более 60 патронов к стрелковому оружию, удостоверение боевика т.наз. «ДНР», удостоверение о награждении фейковой наградой «за оборону Славянска», средства связи и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.