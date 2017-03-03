В Одессе произошел пожар в гостинице (фото)

16:01, 03 марта 2017
Происшествия
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Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отельном комплексе "Аркадия" на Генуэзской улице Одессы.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, происшествие случилось вчера вечером. Горел гостиничный номер на четвертом этаже. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров, предварительно эвакуировав 18 постояльцев с 4 и 5 этажей. Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем клиента заведения.

Как сообщалось, ранее на Львовщине произошел пожар в приюте для собак.

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Теги: #Одеса#гостиница