В Одессе произошел пожар в гостинице (фото)

Как сообщили в пресс-центре ведомства, происшествие случилось вчера вечером. Горел гостиничный номер на четвертом этаже. Обошлось без жертв и пострадавших.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные сожгли маршрутку (видео)

Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров, предварительно эвакуировав 18 постояльцев с 4 и 5 этажей. Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем клиента заведения.

Как сообщалось, ранее на Львовщине произошел пожар в приюте для собак.