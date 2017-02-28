Следователь СБУ приговорен к 7,5 годам тюрьмы за взятку

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

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В 2015 году правоохранитель требовал у начальника управления по вопросам гражданства, регистрации и работы граждан с временно оккупированных территорий ГМС региона взятку в 12 тыс. долларов. Взамен подполковник юстиции обещал не привлекать его к уголовной ответственности. +

Офицер назначил встречу в ресторане «Украинская кухня». Денежные средства в размере 300 тыс. гривен подсудимый попросил оставить в багажнике своего автомобиля. Однако правоохранители поймали его с поличным.

Учитывая обстоятельства, суд приговорил старшего следователя к 7,5 годам тюрьмы. Офицер лишился имущества и звания «подполковник юстиции».