В Одессе автомобиль врезался в столб, водитель сбежал с места аварии (фото)

19:25, 28 февраля 2017
Происшествия
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Полиция ищет водителя BMW, который врезался в столб на улице Водопроводной и сбежал с места аварии.

Полиция разыскивает водителя / Думская, патрульная полиция Одессы

Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

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Думская, патрульная полиция Одессы

Так, по предварительной информации пресс-службы патрульной полиции, водитель внедорожника BMW не справился с управлением и наехал на бетонную электроопору.

После этого водитель с места аварии скрылся. Отмечается, что в данный момент принимаются меры по выяснению причин происшествия и установлению личности водителя внедорожника.

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Теги: #Одеса#столб