В Одессе автомобиль врезался в столб, водитель сбежал с места аварии (фото)
19:25, 28 февраля 2017Происшествия
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Полиция ищет водителя BMW, который врезался в столб на улице Водопроводной и сбежал с места аварии.
Полиция разыскивает водителя / Думская, патрульная полиция Одессы
Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.
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На данный момент устанавливается личность водителя / Думская, патрульная полиция Одессы
Так, по предварительной информации пресс-службы патрульной полиции, водитель внедорожника BMW не справился с управлением и наехал на бетонную электроопору.
После этого водитель с места аварии скрылся. Отмечается, что в данный момент принимаются меры по выяснению причин происшествия и установлению личности водителя внедорожника.
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