В Одессе автомобиль врезался в столб, водитель сбежал с места аварии (фото)

Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

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Так, по предварительной информации пресс-службы патрульной полиции, водитель внедорожника BMW не справился с управлением и наехал на бетонную электроопору.

После этого водитель с места аварии скрылся. Отмечается, что в данный момент принимаются меры по выяснению причин происшествия и установлению личности водителя внедорожника.

Ранее в Харькове мусоровоз протаранил остановку.