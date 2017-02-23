Похищен народный депутат Гончаренко - пресс-секретарь генпрокурора

Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Я могу пока только подтвердить», - сказала она.

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По словам Сарган, работают подразделения правоохранительных органов. Подробности будут сообщены позже.

Напомним, недавно Гончаренко попал в скандал, написав на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских воинских подразделений.

По факту повреждения обломка стены возле Посольства Германии столичной прокуратурой начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Посольство Германии в Украине назвало поступок Гончаренко нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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