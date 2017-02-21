В Одессе задержали дезертира, разбившего несколько автомобилей во время драки в центре города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 20 февраля правоохранители получили информацию о драке в районе Молдаванки – на улице Болгарской.

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«Выехав по указанному заявителем адресу, патрульные задержали двух подозреваемых. При осмотре места происшествия инспекторы обнаружили четыре автомобиля, которые задержанные разбили», - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем патрульные установили, что один из задержанных, 21-летний мужчина, находится в розыске по подозрению в нарушении статьи 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы).

Как уточнили в полиции, злоумышленники совершали открытые хулиганские действия, в том числе, прыгая по автомобилям, громко крича и оскорбляя людей, которые призывали их к порядку.

«Затем они подрались между собой», - сказали в полиции.

Оба правонарушителя доставлены в отделение полиции и переданы следователям для выяснения всех обстоятельств.