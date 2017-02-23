На одесской Аллее Славы произошли стычки из-за "праздника" 23 февраля (фото, видео)

Как пишет Одесская жизнь, сторонники "праздника" намеревались возложить цветы у памятника Неизвестному матросу на Алее Славы.

Однако, как предполагает издание, по всей видимости, чтобы избежать провокаций, в полиции сообщили о минировании Аллеи Славы. Правоохранители оперативно окружили территорию и эвакуировали всех случайных граждан. Сейчас на Аллее Славы работают взрывотехники.

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Кроме этого, как сообщает 048.ua, на Аллее Славы произошли первые стычки. Начались они после словесной перепалки между двумя "лагерями": патриоты назвали сторонников "праздника" "оккупантами", те кричали в сторону патриотов, что они "фашисты".

"В момент этого словесного противостояния, одна из активисток "Куликова поля" силой стала прорываться в сторону патриотов через заслон полиции. Полицейские быстро задержали провокатора и увезли ее в отделение. Противостояние продолжается", - говорится в сообщении.