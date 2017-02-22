В Киеве выявили 10 нелегальных мигрантов, которых пытались переправить в страны ЕС

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, нелегалов обнаружили в арендованной квартире многоэтажного дома в Деснянском районе города. Каких-либо документов иностранцы не имели.

Читайте такжеНа Закарпатье пограничники достали из-подо льда двух вьетнамок, которые нелегально перебегали границу

Во время опроса они сообщили, что в Украину их переправили из РФ. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили на родине от 6 до 11 тыс. долларов.

Иностранцы переданы в миграционную службу, дальнейшую их судьбу будет решать суд.

По факту организации незаконной переправки нелегалов через государственную границу Украины открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.