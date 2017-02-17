Во Львове мужчина без ног смог спастись из горящей квартиры (видео)

Ее хозяин, у которого нет ног, чудом сумел самостоятельно покинуть помещение. А вот его соседи - двое пожилых людей, которые живут этажом выше, отравились дымом и потеряли сознание. Спасатели вовремя вынесли пенсионеров на чистый воздух. Сейчас причины пожара устанавливают.