Во Львове мужчина без ног смог спастись из горящей квартиры (видео)
17:35, 17 февраля 2017Происшествия
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Пламя охватило квартиру на третьем этаже около шести часов утра.
Мужчине удалось покинуть квартиру, жизнь его пожилых соседей сохранили спасатели / Фото УНИАН
Ее хозяин, у которого нет ног, чудом сумел самостоятельно покинуть помещение. А вот его соседи - двое пожилых людей, которые живут этажом выше, отравились дымом и потеряли сознание. Спасатели вовремя вынесли пенсионеров на чистый воздух. Сейчас причины пожара устанавливают.
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