В Черкассах пьяный депутат устроил драку и сбил человека: подробности инцидента (видео)

Так говорит пострадавший, но у самого депутата другая версия событий, говорится в сюжете ТСН.

Полиция при задержании проверила виновника происшествия на алкоголь – тест показал 1,14 промилле, что в шесть раз выше нормы. Сам депутат уверяет, что с женой и друзьями отдыхал в ресторане, а когда вышел на улицу – его чуть не убили.

"Толпа больше 30 человек. В прострелянное окно лезут: то за волосы, то за рот, это нельзя передать. Я думаю: надо бежать – и здесь кто-то выстрелил в окно, кто-то наносит удар в пах. В это время я закричал – и наснимали видео", - говорит Рыбченко.

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Полковник Олег Остапенко, который остался инвалидом после войны в Афганистане, рассказывает совсем другое: его сбил "Мерседес" депутата, а потом водитель угрожал убить. В больницу пострадавший попал с черепно-мозговой травмой. "Бил Александр Рыбченко. Бил по голове целенаправленно, ногами. И кричал: я тебя убью!", - утверждает он. Депутат же утверждает, что лишь толкнул офицера, потому что тот якобы оскорбил его жену. После чего на него напали неизвестные, дважды выстрелили в автомобиль и украли 15 тысяч долларов. Объяснить, почему сел за руль пьяным, у Рыбченко толком не получается: он то был, то не был за рулем.

Мужчины знакомы более 10 лет и не скрывают, что конфликтуют давно из-за афганского движения, однако до сих пор открыто даже не спорили. Полиция открыла три уголовных дела: по факту совершения ДТП, вождения в нетрезвом виде и хулиганства. Тех, кто вроде бы мог стрелять в машину депутата, никто даже не ищет.

"Ни от одного лица не поступала информация о выстрелах, и нами на месте не установлены гильзы и тому подобное", - говорят правоохранители. Вместе с тем на "Мерседесе" депутата, который стоит на штрафплощадке, в стекле есть отверстия, похожие на пулевые. Их появление следователи обещают выяснить.

Ранее УНИАН сообщал, что депутат Черкасского областного совета от Партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко сбил человека, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.