На Волыни директор лесхоза уведомлен о подозрении за причиненный природе вред на 2 млн гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, о подозрении в совершении незаконной порубки деревьев в лесах, превышении должностных полномочий, которые причинили государственным интересам тяжкие последствия, служебном подлоге сообщено сегодня директору государственного предприятия "Ковельское лесное хозяйство".

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«Руководитель предприятия с середины января по март прошлого года, превышая предоставленную ему власть и должностные полномочия, предоставил заведомо ложные официальные документы для получения разрешений на проведение сплошных санитарных рубок и выборочных санитарных рубок и обеспечил выдачу главным лесничим лесного хозяйства лесорубных билетов на осуществление санитарных рубок на земельный участок, который выбыл из пользования предприятия. Это привело к незаконной порубке деревьев и причинило вред окружающей среде на сумму более 2,1 млн грн», - рассказали в прокуратуре.

Служащего подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 246 (незаконная порубка леса), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или должностных полномочий) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наложение штрафов в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.