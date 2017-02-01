В Запорожской области полиция изъяла наркотики на 20 миллионов гривень (фото, видео)

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко, передает пресс-служба МВД.

Во время обысков изъято почти 3 килограмма кокаина, около 0,5 кг гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опия, а также около тысячи таблеток "экстази". Также изъято огнестрельное оружие, взрывчатка и детонаторы.

Информацию о деятельности преступной группировки правоохранители получили в конце 2016-го года. Полиция задержала основного фигуранта дела – уголовного "авторитета", который отвечал за снабжение, хранение и оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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"У преступной группировки были очень разветвленные связи в преступной среде как на территории Украины, так и за ее пределами. В своей деятельности они придерживались чрезвычайных уровней конспирации", – отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.

И полиции все же удалось установить месторасположение "логистического центра", где хранили запрещенные вещества.

Кроме этого, правоохранители изъяли охотничье ружье, два пистолета ТТ, две оборонительных гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные детонаторы.

Задержанному гражданину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, сейчас правоохранители разыскивают других членов группировки и канала поставки.