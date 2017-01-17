В Киеве волонтеры спасли мужчину, который довел до бешенства своего пса (видео)

Как рассказали волонтеры из Команды спасения животных в Киеве, около двух часов ночи 17 января в полицию обратились соседи мужчины, из квартиры которого доносились крики и шум. Полиция обратилась к волонтерам, так как "городские службы, которые должны работать с животными, работают только в дневное время суток и то не всегда". Если бы не спасатели, полиции пришлось бы застрелить собаку.

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Стаффордширский бультерьер прожил у безответственного мужчины около четырех лет. В результате плохого ухода и питания он напал на него. Хозяину пришлось закрыться в ванной после того, как он получил многочисленные рваные раны руки.

Спасатели поймали пса сачками, при этом животное порвало один из сачков. Затем ему ввели седативный препарат.

Хозяин пса отказался от него и попросил усыпить. Однако благодаря тому, что приют "Сириус" согласился принять животное, жизнь пса не будет оборвана.

Как сообщал УНИАН, в ноябре на одном из озер Белоцерковского района Киевской области волонтеры спасли лебедя, который не мог летать из-за травмы крыла. Затем птицу приютил зоопарк "Межигорья".