В Днепропетровской области двое мужчин убили таксиста, чтобы не платить за проезд (фото)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в тот день в автомобиля «ZAZ SENS» на железнодорожном вокзале Днипра сели двое мужчин, которые попросили подвезти их до Каменского. В дороге они поменяли пункт назначения на Ульяновку Криничанского района.

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Понимая, что в конце маршрута им придется расплачиваться за немалый километраж, парни задумали избавиться от водителя. Нанеся потерпевшему многочисленные удары ножом, они перетащили тело умершего таксиста на заднее сиденье автомобиля и направились в Желтые Воды. Там злоумышленники сбросили тело в канализационный колодец, расположенный на территории бывшего завода, а автомобиль отогнали на автостоянку.

Оперативным путем полицейские вышли на след двух подозреваемых в умышленном убийстве. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПКУ. Установлено, что мужчины ранее судимы не были. Им грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.